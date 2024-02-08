Комбайн мощностью 775 л/с: CASE IH выводят на рынок новую модель AF11…

Подобно комбайну New Holland CR11, ранее представленному на выставке Agritechnica 2023, новый флагманский продукт CASE IH будет оснащен двигателем FPT мощностью 775 лошадиных сил, двухроторной системой обмолота и зерновым бункером мощностью 20 000 лошадиных сил.
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