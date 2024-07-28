Разработчики Dragon Age: The Veilguard пояснили паузу в 10 лет между частями игры Исполн...

Разработчики Dragon Age: The Veilguard пояснили паузу в 10 лет между частями игрыИсполнительный креативный директор Bioware Эшли Барлоу (Ashley Barlow) рассказала Gamesradar, что Dragon Age: The Veilguard задержалась на 10 лет из-за огромного объема озвучки персонажей.