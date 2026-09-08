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МОСИНФОРМ

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Переменная облачность ожидается в столичном регионе 8 сентября

Переменная облачность ожидается в столичном регионе 8 сентября

Во вторник, 8 сентября, в Москве и Московской области установится переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется.

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