Роман Маргариты Симоньян вошёл в первую пятёрку книжного рейтинга столицы «Что читает Москва?»

Новый роман главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» вошёл в первую пятёрку книжного рейтинга столицы «Что читает Москва?» Такие данные приводят в своём проекте «Что читает Москва?» радиостанция «Москва FM», Ассоциация книгораспространителей и издательство «Эксмо».
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