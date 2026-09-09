RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 676 подписчиков

Роман Маргариты Симоньян вошёл в первую пятёрку книжного рейтинга столицы «Что читает Москва?»

Роман Маргариты Симоньян вошёл в первую пятёрку книжного рейтинга столицы «Что читает Москва?»

Новый роман главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» вошёл в первую пятёрку книжного рейтинга столицы «Что читает Москва?» Такие данные приводят в своём проекте «Что читает Москва?» радиостанция «Москва FM», Ассоциация книгораспространителей и издательство «Эксмо».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым