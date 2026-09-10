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Происшествия

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Колумбийский наемник приговорен заочно к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины

Колумбийский наемник приговорен заочно к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Украины

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения заочно приговора 35-летнему гражданину Республики Колумбия Паредесу Арарату Диего Армандо.

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