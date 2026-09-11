Российские дроноводы вскрыли пункт временной дислокации ВСУ и скорректировали авиационный удар

Ваш браузер не поддерживает видео. Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов подразделений войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» ежедневно ведут работу по уничтожению врага на правобережье Херсонской области.
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