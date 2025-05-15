Euractiv: дискуссии на саммите НАТО впервые с 2022 года пройдут без Киева

Североатлантический альянс впервые с 2022 года не пригласил представителей киевского режима на дискуссии в рамках предстоящего саммита НАТО, сообщает новостной портал Euractiv со свои ссылкой на источники.
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