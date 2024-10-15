Пушилин: освобождение Угледара и Дзержинска даст преимущество ВС РФ на фронте в ДНР

Освобождение Угледара и грядущее освобождение Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) откроет положительные тактические перспективы перед российской армией на ключевых направлениях фронта.
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