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Политика как она есть

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Пушилин: освобождение Угледара и Дзержинска даст преимущество ВС РФ на фронте в ДНР

Пушилин: освобождение Угледара и Дзержинска даст преимущество ВС РФ на фронте в ДНР

Освобождение Угледара и грядущее освобождение Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) откроет положительные тактические перспективы перед российской армией на ключевых направлениях фронта.

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