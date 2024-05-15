Захарова: Блинкен приехал в Киев "поиздеваться" над украинцами

REUTERS/BRENDAN SMIALOWSKI Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев и его концерт в одном из местных баров очень походит на то, что чиновник приехал "поглумиться" и "поиздеваться" над украинцами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.