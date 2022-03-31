Новым эксклюзивом PlayStation может стать хоррор ААА-класса. Возможно, в его разработке участвует дизайнер уровней The Last of Us Part II

У компании Sony в ближайшем будущем может появиться нетипичный для неё эксклюзив PlayStation. Как стало известно, студия FireSprite, которую Sony приобрела в конце прошлого года, занимается разработкой некой приключенческой хоррор-игры класса AAA.
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