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Традиции и приметы народного празднования Матрёна Зимняя, отмечаемого 22 ноября 2023 года

Традиции и приметы народного празднования Матрёна Зимняя, отмечаемого 22 ноября 2023 года

Традиции и приметы народного празднования Матрёна Зимняя, отмечаемого 22 ноября 2023 года Юлия СкворцоваВ среду, 22 ноября 2023 года, веряне Русской православной Церкви проводят празднования, посвящённое Матрёне Константинопольской, которую также называют Зимней.

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