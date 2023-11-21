Традиции и приметы народного празднования Матрёна Зимняя, отмечаемого 22 ноября 2023 года Юлия СкворцоваВ среду, 22 ноября 2023 года, веряне Русской православной Церкви проводят празднования, посвящённое Матрёне Константинопольской, которую также называют Зимней.
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