Русские не в почете: почему тайки обходят наших мужчин стороной

Анатолий Сазонов

Как правило на тёплые моря из России очень часто приезжают лица не только с криминальным прошлым,но и бизнесмены и чиновники которые по хамски ведут себя не только дома,но и на работе.Таких уродов лично я навидался не только в Таиланде,но и в Египте и Турции.Они как правило обрюзшие,с вывалившими животами,с утра выпившие и громко говорящие,то это это ни с чем не спутать.Я не говорю о всех,но достаточно одного-двух или трёх таких экземпляров,так это своего рода ложка дёгтя в бочке мёда.Хотя надо признаться есть и наглые англичане и другие европейцы,но это у них повседневная постоянство и местные к этому привыкли.🤔