В Паттайе и на Пхукете легко почувствовать себя альфа-самцом — вокруг улыбающиеся девушки, коктейли, атмосфера легкости.
Русские не в почете: почему тайки обходят наших мужчин стороной
Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
Быдло. Оно. И. На. Таити. Быдло
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2 д.
EV
Evgeni Velesik
Ой какие мы все неумытые, потные и жирные? Зато тайцы и прочие строчилки - короткочленные! И этим всё сказано, кого она выберет и по каким признакам!
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2 д.
Анатолий Сазонов
Как правило на тёплые моря из России очень часто приезжают лица не только с криминальным прошлым,но и бизнесмены и чиновники которые по хамски ведут себя не только дома,но и на работе.Таких уродов лично я навидался не только в Таиланде,но и в Египте и Турции.Они как правило обрюзшие,с вывалившими животами,с утра выпившие и громко говорящие,то это это ни с чем не спутать.Я не говорю о всех,но достаточно одного-двух или трёх таких экземпляров,так это своего рода ложка дёгтя в бочке мёда.Хотя надо признаться есть и наглые англичане и другие европейцы,но это у них повседневная постоянство и местные к этому привыкли.🤔
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1 д.
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