НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Над Калужской областью за ночь перехвачено 25 БПЛА

Над Калужской областью за ночь перехвачено 25 БПЛА

C 20:00 мск 12 марта до 06:36 мск 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них 25 БПЛА – над территорией Калужской областиЗа прошедшую ночь над Калужской областью перехвачены 25 БПЛА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх