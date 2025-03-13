Над Калужской областью за ночь перехвачено 25 БПЛА

C 20:00 мск 12 марта до 06:36 мск 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов, из них 25 БПЛА – над территорией Калужской областиЗа прошедшую ночь над Калужской областью перехвачены 25 БПЛА.