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  • владимир рябченко
    Думаю Зе верхушка айсберга... ну т.е. этой суммы денеХМаск назвал Зелен...
  • Eduard
    Всё надуманное.Они бы его обвинили ещё во "Всемирном потопе".Редкосные лжецы в Германии.В Германии предъя...
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    Всёэто выдумки власти,которая участвовала в перевороте на Украине,во взрывах "Северных потоков"!В Германии предъя...

США использовали помощь Украине для восполнения своих запасов вооружения

Армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой бронетехники, чья цена же приближалась к нулю.

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