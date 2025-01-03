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Денис Глушаков: «Россия – большая держава: она была, есть и будет. Мы вернемся и будем еще сильнее»

– Есть ощущение, что сборная России в минувшем году была безразлична болельщикам больше всего за всю историю существования? – С одной стороны, безразлична по результату, с другой – интересно было, что матчи проходили в Волгограде, где 40 тысяч зрителей собиралось.

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