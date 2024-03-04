Нерасторопные заказчики и недопоставка ускорителей NVIDIA: HPE заработала в I кв...

Нерасторопные заказчики и недопоставка ускорителей NVIDIA: HPE заработала в I квартале меньше ожидаемого и снизила прогноз на годHewlett Packard Enterprise (HPE) сообщила результаты I квартала 2024 финансового года, завершившегося 31 января 2024 года.