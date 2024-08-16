Россиянам раскрыли оптимальную частоту походов в туалет

При диагностике различных заболеваний врачи ориентируются на частоту, плотность, цвет, запах кала, а также на наличие или отсутствие в нем патологических примесей, рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мильнер.
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