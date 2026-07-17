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«Когда же ты наконец постареешь?»: почему брак Натальи Фатеевой и Владимира Басова обернулся взаимными обидами и ревностью

«Когда же ты наконец постареешь?»: почему брак Натальи Фатеевой и Владимира Басова обернулся взаимными обидами и ревностью

«Когда же ты наконец постареешь, чтобы мужики на тебя не глазели?» — эти горькие слова знаменитый советский режиссер Владимир Басов бросал своей супруге, одной из главных красавиц отечественного экрана Наталье Фатеевой.

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