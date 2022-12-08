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Джа Морэнт оформил 7-й трипл-дабл за карьеру в матче с «Тандер»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт оформил трипл-дабл в матче с «Оклахомой» (123:102). Морэнт набрал 26 очков, 13 подборов и 11 передач при 8 из 16 с игры за 30 минут.

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