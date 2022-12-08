Джа Морэнт оформил 7-й трипл-дабл за карьеру в матче с «Тандер»

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт оформил трипл-дабл в матче с «Оклахомой» (123:102). Морэнт набрал 26 очков, 13 подборов и 11 передач при 8 из 16 с игры за 30 минут.
Популярные статьи
- Виктор Онопко: «В Испании простой человек может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там ниже, а уровень жизни выше»
- Швайнштайгер о вылете Германии с ЧМ-2022: «Разочарован и шокирован. Не вижу, чтобы игроки горели, а не просто наблюдали»
- Тренер «Акрона» Калешин пройдет стажировку в КХЛ – у Ларионова в «Торпедо»: «Может, получится адаптировать хоккейные детали в футболе»
Свежие комментарии