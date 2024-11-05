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От "заморозки" вкладов до "финансового апокалипсиса". Чего на самом деле ждать русским? Разоблачение инсайда от первого лица

От "заморозки" вкладов до "финансового апокалипсиса". Чего на самом деле ждать русским? Разоблачение инсайда от первого лица

Экономист Зубец от первого лица разоблачил инсайд о "финансовом апокалипсисе" и "заморозке вкладов". Чего ждать от русской экономики.

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