Зюганов вручил Клычкову медаль за освоение Целины

В минувший четверг, 22 августа, губернатор Клычков выступил на IV-ом экономическом форуме КПРФ. – Сегодня мы будем подводить итоги, чтобы двигаться дальше, – заявил на вступительном слове руководитель российских коммунистов Геннадий Зюганов.
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