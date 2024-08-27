Зюганов вручил Клычкову медаль за освоение Целины

В минувший четверг, 22 августа, губернатор Клычков выступил на IV-ом экономическом форуме КПРФ. – Сегодня мы будем подводить итоги, чтобы двигаться дальше, – заявил на вступительном слове руководитель российских коммунистов Геннадий Зюганов.