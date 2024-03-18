Какой сегодня праздник 19 марта 2024 года: в этот день отмечаются важные даты для жителей России и других государств Мария ЛимоноваВ этот прекрасный весенний день, 19 марта 2024 года, жители Российской Федерации и других уголков мира отмечают несколько значимых событий.