17 неловких ситуаций, когда люди взаимодействовали с техникой, но результатом стал провал

В нашем мире без взаимодействия с техникой уже никуда. Она сопровождает нас на работе и дома, техника призвана облегчать нам жизнь и давать новые возможности, но не всегда отношения с ней складываются гладко.
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