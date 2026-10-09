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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маршанд пропустит 6 недель из-за травмы ноги. Форвард «Флориды» перенес операцию в межсезонье

Нападающий «Флориды» Брэд Маршанд пропустит шесть недель из-за травмы ноги, сообщил главный тренер «Пантерс» Пол Морис .

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