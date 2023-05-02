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На аэродроме Чкаловский приземлились самолеты из Судана с эвакуированными гражданами России

На аэродроме Чкаловский приземлились самолеты из Судана с эвакуированными гражданами России

Все прилетевшие прошли санитарную обработку от коронавируса.На аэродроме Чкаловский приземлились два первых борта с эвакуированными гражданами России и СНГ, сообщает тг-канал Осташко Важное!, прилетевшие прошли санитарную обработку от коронавируса.

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