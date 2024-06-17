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Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о будущем: «Веду переговоры с хоккейными и футбольными клубами. Я работала в топ-командах и была им мегаполезна»

– В соцсетях у тебя активно спрашивают, останешься ли ты в СКА. Некоторые даже заподозрили, что можешь вернуться в «Ак Барс».

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