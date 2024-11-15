Унион Санта-Фе – Тальерес где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Аргентины 27 ноября

В среду, 27 ноября, сыграют Унион Санта-Фе и Тальерес в рамках Чемпионата Аргентины по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе «Эстадио 15 де Абриль».