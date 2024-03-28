Без этого документа право вождения теперь не получить: Новшество коснётся всех

Для получения водительских прав придётся предоставлять СНИЛС. Подробности уже раскрыты.По данным РИА Новости, в соответствии с последним указом правительства, начиная с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения необходимо предъявлять СНИЛС.