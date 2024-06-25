🏥 77 человек, пострадавших из-за атаки ВСУ в Севастополе, находятся в стационарах Глава Минздрава России Михаил Мурашко Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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🏥 77 человек, пострадавших из-за атаки ВСУ в Севастополе, находятся в стационарах Глава Минздрава России Михаил Мурашко Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.