Расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ в зоне спецоперации

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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