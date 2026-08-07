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Zero Hedge

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Zelensky To Make First-Ever Visit To Serbia, In Symbolic 'Slap In The Face' For Russia

Zelensky To Make First-Ever Visit To Serbia, In Symbolic 'Slap In The Face' For Russia

Zelensky To Make First-Ever Visit To Serbia, In Symbolic 'Slap In The Face' For Russia Serbia is set to host Ukraine's President Volodymyr Zelensky, in a major first of the war which could set off serious diplomatic tensions with Russia, a longtime Serbian ally and 'friend'.

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