Медведев объяснил, почему Зеленский будет «жгуче завидовать» судьбе Януковича

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предрек, что украинские власти во главе с «кровавым клоуном» Владимиром Зеленским в случае нового Майдана будет страдать больше свергнутого в результате протестов президента Украины Виктора Януковича.