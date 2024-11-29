МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предрек, что украинские власти во главе с «кровавым клоуном» Владимиром Зеленским в случае нового Майдана будет страдать больше свергнутого в результате протестов президента Украины Виктора Януковича.
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