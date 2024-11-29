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Медведев объяснил, почему Зеленский будет «жгуче завидовать» судьбе Януковича

Медведев объяснил, почему Зеленский будет «жгуче завидовать» судьбе Януковича

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предрек, что украинские власти во главе с «кровавым клоуном» Владимиром Зеленским в случае нового Майдана будет страдать больше свергнутого в результате протестов президента Украины Виктора Януковича.

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