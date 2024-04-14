Shiba Inu (SHIB) переоценен и вот почему

Мем-коин Shiba Inu (SHIB) демонстрирует впечатляющие результаты в социальных сетях. По данным LunarCrush, за последние шесть месяцев количество постов SHIB с комментариями пользователей выросло более чем на 96 000%, а общее количество взаимодействий - более чем на 12 000%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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