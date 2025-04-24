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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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49-летняя Чусовитина о продолжении карьеры: «Мои выступления зависят только от меня и моего желания»

  Чусовитина – олимпийская чемпионка Барселоны-1992, серебряный призер Пекина-2008 в спортивной гимнастике.

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