«Шлагбаум» приподнимите: депутаты Госдумы предложили повысить порог долга при запрете выезда за границу

Причем в три раза. Депутатами фракций ЛДПР, КПРФ, "Новые Люди", СРЗП подготовлен законопроект, предусматривающий повышение суммы задолженности, пр которой ограничен выезд за пределы России, сообщает «Парламентская газета».
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