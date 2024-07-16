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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Анахайм» продлил контракт с Нестеренко на год

Соглашение с 22-летним американским форвардом носит двусторонний характер и рассчитано на один год. В минувшем сезоне Никита Нестеренко провел 3 игры в регулярном чемпионате НХЛ и забил 1 гол.

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