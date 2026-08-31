Путин: Россия готова перевести безвизовый режим с КНР на постоянную основу

Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 31 августа на двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
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