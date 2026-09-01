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Запад окончательно потерял контроль над мировым рынком нефти – релокант Вакуленко

Запад окончательно потерял контроль над мировым рынком нефти – релокант Вакуленко

Западные санкции негативно повлияли на мировые цены на российскую нефть, лишив РФ 26 млрд долларов в год из-за дисконтов, однако не смогли сократить объем экспорта нефти, который остался на уровне 6,5 млн баррелей в день.

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