Каждое военное поражение ВСУ в рамках конфликта приближает падение нынешнего режима на Украине. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на своем YouTube-канале.
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