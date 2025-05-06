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Полковник Бо: каждое военное поражение ВСУ приближает крах киевского режима

Полковник Бо: каждое военное поражение ВСУ приближает крах киевского режима

Каждое военное поражение ВСУ в рамках конфликта приближает падение нынешнего режима на Украине. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на своем YouTube-канале.

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