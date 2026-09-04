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Мир Пандоры и На’ви: фанфик Аватар

Мир Пандоры и На’ви: фанфик Аватар

Готовы погрузиться в загадочный мир Пандоры, где каждый лист хранит древние тайны, а шёпот леса становится голосом предков?Готовы погрузиться в загадочный мир Пандоры, где каждый лист хранит древние тайны, а шёпот леса становится голосом предков? Тени, отбрасываемые исполинскими сводами, жили собственной жизнью.

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