Из-за судебной ошибки британец отсидел в тюрьме 38 лет

В Великобритании апелляционный суд отменил обвинительный приговор 68-летнему мужчине, который провел 38 лет в тюрьме – это считается самым продолжительным сроком из-за судебной ошибки в истории страны, The Guardian.
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