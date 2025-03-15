Бульвар Архитекторов, который обещают открыть к июлю, готов лишь на 54%. Первоначально дорогу планировали доделать к концу прошлого года, но затем сроки перенесли.
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Бульвар Архитекторов, который обещают открыть к июлю, готов лишь на 54%. Первоначально дорогу планировали доделать к концу прошлого года, но затем сроки перенесли.