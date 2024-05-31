НАТО оказалась не готова к войне с Россией. Тайное соглашение США и Киева: Враг нацелился на Белгород – источники

СЗ

Сергей Захаров

И вообще надо предупредить нато и америкосов что за все их выходки по дестабилизации России после сво мы тоже будем поставлять свое оружие хорошее оружие нашим хорошим друзьям дэ ЖЖ э можно по себестоимости первое время чтоб НАТО видело и боялось делать сними что они делают против нас в первую очередь нашему Белорусскому брату