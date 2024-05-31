Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Потому что Зеленскому заплатили за всю Украину,а не кусок!Александр Бородай...
  • Александр Макеев
    Ну так надо наконец устроить мировому нацизму ужасный ядерно-термоядерный конец, чем мучится от нацистов в ужасе без ...Александр Бородай...
  • Ирина
    Глас вопиющего в пустыне! Кто этих то депутатов с теплого места сдвинет? Они зубами вцепились уже. Вон Нарусову клеща...У граждан России ...

НАТО оказалась не готова к войне с Россией. Тайное соглашение США и Киева: Враг нацелился на Белгород – источники

НАТО оказалась не готова к войне с Россией. Тайное соглашение США и Киева: Враг нацелился на Белгород – источники

Источник сообщил о тайном соглашении Байдена и Зеленского – президент США скрытно передал Киеву разрешение бить американским оружием вглубь России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Сергей Захаров
И вообще надо предупредить нато и америкосов что за все их выходки по дестабилизации России после сво мы тоже будем поставлять свое оружие хорошее оружие нашим хорошим друзьям дэ ЖЖ э можно по себестоимости первое время чтоб НАТО видело и боялось делать сними что они делают против нас в первую очередь нашему Белорусскому брату
Ответить
14 час.
E
Ed
Не нужно никого ни о чем предупреждать. Зачем? Виновных в международный розыск, суд в России  и затем затаскать по судам в той же заднеприводной еуропе (класно и содержательно рифмуется).
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх