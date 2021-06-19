Грузовая «Газель» сгорела на улице Пограничника Гарькавого — видео

В пятницу вечером в Красносельском районе Петербурга загорелся грузовой автомобиль. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании у дома №37 по улице Пограничника Гарькавого поступило дежурному 18 июня в 20:40.