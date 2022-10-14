Газета.ру

7 790 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Эта весёлая  дурочка закончит так же как Борька-лохматый. Всё идёт к тому.The Guardian: выс...
  • Игорь Василевский
    А как против Кинжала? Натурные испытания проведете?Советник мэра Кие...
  • Николаевна
    Я не знаю кто такойВозбуждено уголов...

Депутат Госдумы Шеремет предложил лишать уклонистов права на работу в госструктурах

Депутат Госдумы Шеремет предложил лишать уклонистов права на работу в госструктурах

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет рассказал, что инициирует разработку законопроекта, который будет запрещать всем уклонистам от частичной мобилизации занимать должности в государственных и близких к ним структурах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх