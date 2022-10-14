Депутат Госдумы Шеремет предложил лишать уклонистов права на работу в госструктурах

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет рассказал, что инициирует разработку законопроекта, который будет запрещать всем уклонистам от частичной мобилизации занимать должности в государственных и близких к ним структурах.
Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет рассказал, что инициирует разработку законопроекта, который будет запрещать всем уклонистам от частичной мобилизации занимать должности в государственных и близких к ним структурах.
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