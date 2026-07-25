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Царьград

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Полиция Бабстово задержала мужчину за выращивание 38 кустов конопли

Полиция Бабстово задержала мужчину за выращивание 38 кустов конопли

В селе Бабстово полиция обнаружила 38 кустов конопли у 58-летнего жителя. Хозяин участка утверждает, что растения используются для лечения суставов.

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