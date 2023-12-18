В РАСПП подвели итоги делового сотрудничества с Китаем и другими странами Азии в 2023 году

Москва, 16 декабря /Синьхуа/ -- Китай всегда был и остается надежным партнером России. Об этом заявил председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей /РАСПП/ Виталий Манкевич, выступая в пятницу на торжественном приеме, посвященном подведению итогов года российско-азиатского делового сотрудничества.