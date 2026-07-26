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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Как выглядят актёры из сериала «Санта-Барбара» спустя 42 года после сериала

Шоу-бизнес: Как выглядят актёры из сериала «Санта-Барбара» спустя 42 года после сериала

Прошло больше 40 лет с тех пор, как впервые заиграла фирменная мелодия «Санта-Барбары». Телевизоры мигали зелёным экраном, на столах остывал чай — и огромная страна замирала в ожидании очередной серии про Кэпвеллов и Локриджей.

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