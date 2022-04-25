Командующий РВСН разъяснил возможности ракет "Сартмат"

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат" может нести несколько уникальных гиперзвуковых глиссадных аппаратов "Авангард", предназначенных для проникновения в любую существующую систему противоракетной обороны.
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат" может нести несколько уникальных гиперзвуковых глиссадных аппаратов "Авангард", предназначенных для проникновения в любую существующую систему противоракетной обороны.
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