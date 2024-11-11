Миллионное состояние, русская бабушка и долгожданный "Оскар": Как ДиКаприо стал известным на весь мир и избежал звездной болезни

Актеру Леонардо ДиКаприо исполнилось 50 лет Фото: кадр из фильма. К 50 годам у Леонардо ДиКаприо есть «Оскар» и тотальное признание зрителей (читатели журнала Empire пару лет назад включили его в число 50 величайших актеров всех времен).